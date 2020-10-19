شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنتاج الصين من النفط الخام 2.4% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الصيني اليوم الاثنين، ارتفاع إنتاج الصين من النفط الخام 2.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ليصل إلى 16.1 مليون طن، في حين زاد إنتاج الغاز الطبيعي 7.6 بالمئة عنه قبل عام.

ونما إنتاج النفط الخام 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى إلى 146.25 مليون طن. Advertisements

وكان قد تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.