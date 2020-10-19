شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دمياط الجديدة" يشهد اصطفاف معدات الجهاز والشركات العاملة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، عملية اصطفاف جميع معدات وسيارات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وكذا معدات جميع الشركات العاملة في التشغيل والصيانة والتنمية بالمدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات من( سيارات الكسح الحديثة"المدمج"، سيارات تنكات المياه، أوناش ولوادر، حفارات، سيارات قلابات، ماكينات نزح المياه).

وأكد المهندس محمد رجب، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها إحلال وتجديد خط الطرد 600مم من البولي إيثلين بدلاً من الخط GRB بطول حوالي 1250 مترا طوليا، وهو الواصل من محطة الرفع الرئيسية للمدينة إلى محطة المعالجة جنوب المدينة، حيث يعد من الخطوط الرئيسية للمدينة، والذى سيساهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، والمساعدة على تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وكذا تم تنفيذ عدد ( 60) بلاعة مطر إضافية بأقطار مختلفة فى المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، وإحلال وتجديد أغطية البلاعات بالمدينة.

Advertisements

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى تطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، و توفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء والمرافق بالجهاز، قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة، مضيفاً أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، لمواجهة الأمطار الغزيرة والنوَّات على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.