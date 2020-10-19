ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم نتائج قوية من فيليبس الهولندية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بدعم نتائج قوية من فيليبس الهولندية ومدير الثروات السويسري جوليوس باير وهو ما طغى على بواعث القلق من فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة، مستأنفا الصعود بعد تكبد خسائر أسبوعية محدودة.

وصعد سهم فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية 3.2 بالمئة بعد إعلانها عن قفزة 32 بالمئة في الأرباح الأساسية، مما فاق التوقعات.

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وزاد سهم جوليوس باير 5.3 بالمئة بعدما أعلن البنك عن تحسن في ربحية الأشهر التسعة الأولى من 2020 في ظل تنامي نشاط العملاء وقيامه بخفض التكاليف.

وصعد سهم دانون، أكبر منتج للزبادي في العالم، 2.3 بالمئة بعد أن أعادت الشركة تأكيد توقعاتها للعام 2020 وقالت إنها بصدد إجراء مراجعة لأصولها.

وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مثل إل.في.إتش.إم وهيرميس وبيرنو ريكار أكثر من واحد بالمئة بعد نمو مبيعات التجزئة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر.