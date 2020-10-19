شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13075 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4266 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2874 نقطة.

وفي سياق متصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن موافقة البنك المركزي المصري على ضم أسهم مصرف فيصل للاستثمار البحرين إلى بنك الإثمار نتيجة استحواذ البنك الأخير على البنك المذكور، وبالتالي أصبحت نسبة مساهمة بنك الإثمار في رأس مال المصرف 14.03%.

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وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الألومنيوم العربية، العربية للصناعات الهندسية، رواد السياحة-رواد 325.6 ألف سهم، 852.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للأسمنت-قنا 53.5 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 2000 سهم، 2000 سهم، 994.8 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، سبيد ميديكال، 325.6 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، عن بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات عدد 10.2 مليون سهم بالشركة بسعر 1.028 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 39.42% إلى 33.31%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمي الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.