شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل المخاوف من فيروس كورونا وآمال التحفيز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1909.90 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1912.40 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في ميتال فوكاس، "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

"تباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيدا من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل."

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يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25 بالمئة هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4 بالمئة إلى 24.74 دولار للأوقية، بعد أن اقتربت من ذروة أسبوع.

وقال سيتي في مذكرة إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفضة إلى 40 دولارا على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة، بفضل طلب استثماري مستدام وتعاف في الاستهلاك الصناعي خلال 2021.

وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 870.69 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 2351.94 دولار.