شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل تجدد آمال التحفيز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين، مقتدية بمكاسب العقود الأمريكية الآجلة في المعاملات الآسيوية، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامح أمريكي لتخفيف الأضرار الاقتصادية من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.11 بالمئة عند الإغلاق إلى 23671.13 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 1637.98 نقطة. وسجل المؤشران أكبر صعود يومي منذ الخامس من أكتوبر. Advertisements وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات البورصة الثلاثة والثلاثين، وسجلت قطاعات الشحن ومنتجات المطاط والحديد والصلب أكبر المكاسب. وارتفع سهم توهو 4.47 بالمئة عقب تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر في وقت سابق من الجلسة بعدما رفعت شركة الأفلام والترفيه توقعاتها لصافي الربح. وصعد سهم توشيبا 2.55 بالمئة بعد إعلانها استهداف إيرادات بثلاثة مليارات دولار من أنشطتها للتشفير الكمي بحلول 2030.

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