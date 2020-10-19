شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة": تنفيذ 48٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى غرب أرض المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواقع المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب أرض المطار بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة وجهات الإشراف على المشروعات.

واستهل المهندس عادل النجار، ومرافقوه الجولة، بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة، وكذا تفقد مواقع المشروعات الخدمية، وأعمال المرافق.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن منطقة غرب أرض المطار تنقسم إلي قطاعي (أ - ب)، ويجرى بها تنفيذ عدد 24888 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، بلغت نسبة إنجازها نحو 48٪؜ من إجمالي المشروع، ليكون ذلك المشروع نواة جديدة للتنمية بقلب المدينة الجديدة.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصاً علي حماية العاملين بالمشروعات القومية من فيروس كورونا.