شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وافتتاح أكبر دار سينما بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسراً 6.43 نقطة ليصل إلى مستوى 8554.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% خاسراً 55.71 نقطة ليصل إلى مستوى 14572.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.4 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، يليه قطاعي الاستثمار والتمويل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.05%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.94%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%.

وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 6.82%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.41%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.59%، فيما تراجع 120 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.75%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 3.32%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 2.49%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 91 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.

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وكان أعلن بنك العربي الوطني، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، كما قام البنك بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديرا الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين ابتداءً من 19 أكتوبر.

وكانت موافقة مجلس إدارة بنك العربي الوطني، قد صدرت يوم 22 سبتمبر الماضي، على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائمًا.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة المراكز العربية، عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول" يوم الخميس الماضي، وتضم هذه الدار 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعدًا على مساحة تبلغ 9,663 مترًا مربعًا من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول.

وسوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، منوها إلى أنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.