شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بمستهل الجلسة..ورخصة صانع السوق للمركز المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسراً 27.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5657.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 28.740 نقطة ليصل إلى مستوى 6286.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسراً 31.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4403.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 30.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 117.1 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5537 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، يليه قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%.

وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.03%، يليه سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 7.03%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 18.28% يليه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 5.05%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، عن إصابة عدد من أفراد طاقم سفينتها "المسيلة" بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مغادرتها آخر ميناء في الخليج العربي يوم 2 أكتوبر الجاري، متوجهة إلى استراليا بعد تبديل كامل طاقم السفينة بطاقم آخر حاصل على شهادتي فحص (PCR) سلبيتين لكل فرد من أفراده، حيث وصلت استراليا يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، وبعد وصول السفنية استدعى الأمر زيارة بعض من أفراد طاقم السفينة للمركز الطبي بسبب أعراض مختلفة كانوا يعانون منها، وبعد فحصهم تم إعطائهم العلاج المناسب، وإعطائهم الأذن للالتحاق بالسفينة عدا شخص واحد، تم أخذ مسحة له، وكانت النتيجة إيجابية دون ظهور أي أعراض عليه.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أنه من المتوقع تكبد خسائر توقف وبعض المصاريف المباشرة الأخرى نتيجة توقف السفينة لمدة 20 يوم تعادل 375 ألف دينار كويتي تقريباً، منوهة إلى أنه من المجتمل تكبد مصاريف أخرى لا يمكن قياسها في الوقت الحالي.

وفي سياق أخر أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، ترخيص لشركة المركز المالي الكويتي لمزاولة نشاط صانع السوق، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مضيفة أنه لا يوجد حالياً أي أثر جوهري على المركز المالي للشركة، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا النشاط نتائج تشغيلية مستقبلية يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة في حينه.