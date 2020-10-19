شكرا لقرائتكم خبر عن 332 ألف مسافر عبر مطار الكويت الدولي في 80 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد مطار الكويت الدولي مغادرة 197 ألف راكب، ووصول نحو 135 ألفاً، على متن 1965 رحلة لشركات طيران مختلفة خلال 80 يوماً وتحديداً منذ بداية تشغيل المطار في الأول من أغسطس حتى يوم أمس الأحد.

وجميع الرحلات التي تُغادر وتصل البلاد تأتي ضمن خطة تشغيل المرحلة الأولى بنسبة تشغيل لا تتجاوز 30 %، وغالبية رحلات المغادرة كانت من نصيب تركيا ودبي والدوحة، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ويتم السماح واستثناء مواطني الدول الـ34 المحظورة من دخول البلاد الراغبين العودة الى الكويت، بعد المكوث بدولة غير موبوءة مدة 14 يوماً، مع اشتراط شهادة PCR لا يكون قد مضى عليها أكثر من 72 ساعة، وأن يلتزم بالاشتراطات الصحية فور وصوله البلاد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى "باريس" و"صبيحة" في تركيا، إذ ستشغل الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، خلال أيام السبت والإثنين والخميس، وستشغل رحلتين أسبوعياً من وإلى باريس وذلك كان اعتباراً من 1 أكتوبر الجاري خلال يومي الأحد والخميس.

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وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في الشهر ذاته، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.