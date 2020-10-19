شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد على إدراج بورصة الكويت بمؤشر مورغان ستانلي نهاية نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مصادر مسؤولة أن موعد إدراج بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» في موعده نهاية نوفمبر المقبل، على أن يكون تاريخ الإدراج في الـ30 من الشهر المقبل على الأرجح.

وأِشارت المصادر إلى أن ذلك جاء لأن يوم 26 نوفمبر يصادف إجازة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية والكثير من دول العالم، بحسب صحيفة "القبس".

واستبعدت المصادر تكرار سيناريو تأجيل بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي، كما حدث في مارس الماضي، مشيرة إلى أن سبب التأجيل المرة الماضية لم يعد قائماً.

وأكدت أن الظروف مختلفة كلياً في الوقت الحالي، على الرغم من التدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

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وأشارت إلى أن المستثمرين المؤسسيين العالمين فتحوا حساباتهم بالفعل، تمهيداً لضخ نحو 2.8 مليار دولار في السوق الكويتي بنهاية نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن هيئة اسواق المال وشركتي البورصة والمقاصة مع اطراف السوق سوف تختتم تجاربها النهاية لحسابات الفرز خلال 4 أيام، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وبذلك تكون جاهزة كلياً لاستقبال أموال الترقية.

وكانت بورصة الكويت قد اختتمت أولى جلسات التداول الأسبوع الجاري على تراجع جماعي للمؤشرات، بينما بلغت السيولة المتداولة مستوى 50 مليون دينار.

يشار إلى أن الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت في مطلع سبتمبر الماضي في إجراء اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.