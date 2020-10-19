شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزج تأثره خلال تداولات يوم الجمعة بقوة الدعم الممتد نحو 123.15 لنلاحظ تشكيله لارتداد إيجابي مسجلا بذلك مستوى 123.71, استمرار تذبذب السعر فوق هذا الدعم بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية عند 124.05 و 124.70 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.00 و 124.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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