الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي-تحليل - 19-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمركز عند 136.60 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية بتسلله أولا نحو 135.60 وبتحقيقه لكسر هذا العائق تمتد الخسائر نحو 134.85 و 134.35 على التوالي.
أما محاولة اختراق السعر لمستوى 136.60 والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم السلبي لنتوقع تشكله بذلك لموجات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول نحو 137.30 و 138.10 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 135.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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