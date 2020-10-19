شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات السلبي– تحليل - 19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بدء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, ألا أن استمرار تذبذبه بشكل سلبي دون الحاجز المستقر عند 920.00 وبتسلله مؤخرا دون محور المتوسط المتحرك 55, فإن ذلك يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات السلبية ليحاول بذلك كسر مستوى 825.00 بهدف الوصول نحو محطات سلبية جديدة قد تمتد نحو 775.00 و 730.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط