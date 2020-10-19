شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -19-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس حتى تداولات هذا الصباح ليستمر بالتذبذب الجانبي متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعيق ذلك الهجوم الهابط والمنتظر سابقا, نكرر التنويه إلى أهمية الثبات دون المقاومة الممتدة نحو 3.1200 ليزيد ذلك من فرص هبوط السعر خلال الفترة القريبة نحو 2.9200 وبتحقيقه لكسر هذا العائق قد تمتد الخسائر نحو 2.8500.
أما اختراق السعر للمقاومة المستقرة عند 3.1200 والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي الترجيح السلبي لنتوقع تشكيله لموجات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 3.1800 و 3.3100 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1200 و 3.0200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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