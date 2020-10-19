شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -19-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس حتى تداولات هذا الصباح ليستمر بالتذبذب الجانبي متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعيق ذلك الهجوم الهابط والمنتظر سابقا, نكرر التنويه إلى أهمية الثبات دون المقاومة الممتدة نحو 3.1200 ليزيد ذلك من فرص هبوط السعر خلال الفترة القريبة نحو 2.9200 وبتحقيقه لكسر هذا العائق قد تمتد الخسائر نحو 2.8500.

أما اختراق السعر للمقاومة المستقرة عند 3.1200 والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي الترجيح السلبي لنتوقع تشكيله لموجات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 3.1800 و 3.3100 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1200 و 3.0200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة