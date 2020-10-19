شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زين السعودية": خفض رأس المال ثم زيادته سيقلص الديون إلى 12 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، إن خفض رأس المال ثم زيادته سيساهم في تقليص الديون من 16 مليار ريال إلى ما يقارب 12 مليار ريال، ما يساعد الشركة على الاستثمار والتركيز أكثر على تقديم منتجات والاستثمار في البنية التحتية.

وأكد أن الخطة التي عرضت على المساهمين لم تتضمن أي اتجاه للاقتراض، مشيرا إلى أن التدفقات المالية للشركة كافية لسداد جميع الالتزامات ومتابعة الاستثمار في البنية التحتية، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أنه كان هناك تحسن ملحوظ في الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة في آخر 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة قامت في آخر عامين بدفع تطوعية للمرابحة بأكثر من 2.1 مليار ريال ما ساهم في تحسن الوضع المالي للشركة.

وقال إن الشركة تستثمر خارج قطاع الاتصالات إذ قامت بتقديم على رخصة في البيئة التجريبية مع مؤسسة النقد العربية السعودية ساما على الفينتك والتمويل متناهي الصغر.

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وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، الخميس الماضي، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال الشركة.

وحددت الشركة، تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق في 26 أكتوبر الجاري، في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.