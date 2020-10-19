شكرا لقرائتكم خبر عن 531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج مطلع نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة، هاني العميري؛ إن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج التي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قِبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

وأوضح أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية، كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعمل بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيلية لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70% ونسبة دخل تتجاوز 10 مليار ريال خلال هذا الموسم.

وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع أكتوبر الحالي السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

وأتي استئناف أداء مناسك العمرة بدءا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري بشكل تدريجي في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.