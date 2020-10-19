شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأدنى له منذ 23 من أيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية.

في تمام الساعة 07:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.41، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.50، بينما حقق الأدنى له عند 105.34، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 105.40.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 675 مليار ين مقابل 248.6 مليار ين في آب/أغسطس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لفائض 989.8 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 475.8 مليار ين مقابل 350.6 مليار ين، أيضا دون التوقعات التي أشارت لفائض 850 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات لليابان تقلص التراجع إلى 4.9% مقابل 14.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 17.2% مقابل 20.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 21.4%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حول المدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 83 خلال هذا الشهر.

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وصولاً إلي حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الافتراضي لجمعية المصرفيين الأمريكيين، وذلك قبل حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حول التعافي الاقتصادي من الركود الذي خلفته جائحة كورونا.

وبالنظر إلى تطورات مفاوضات المشرعين الأمريكيين حيال اعتماد تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فقد تابعنا السبت الماضي التقرير التي تطرقت إلى استكمال رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بلوسي محادثاتها المطولة مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين لوضع اللمسات الأخيرة لحزمة التحفيز.

هذا وقد أفادت التقرير بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكية بلوسي نوهت لكون التوصل إلى صفقة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي وتمرير مشروع قانون حزمة التحفيز الثانية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي، لا تزال ممكناً، وذلك مع تحديدها لغداً الثلاثاء موعد نهائية لإحداث تقدم مع البيت الأبيض.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أعرب الخميس عن كونه سيخصص أكثر من 1.8$ مليار كتحفيز، ونود الإشارة، لكون الشد والجذب القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حجم حزمة التحفيز ولمن سيتم توجيهها مع رغبة الديمقراطيين في إقرار حزمة موسعة بنحو 2.2$ مليار وعزم إدارة ترامب على إقرار تحفز جزئية وبالأخص لقطاع الطياران الذي تضرر من الجائحة، يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 39.60 مليون ولقي 1,107,374 شخص مصرعهم في 235 دولة، الأمر الذي يجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث كافة السبل لوضع استراتيجية تبطأ تفشي الفيروس التاجي دون اللجوء إلى إقرار إغلاق واسع النطاق من جديد والذي أثقل بشكل موسع سابقاً على اقتصاديتها محلياً وتباعاً عالمياً.