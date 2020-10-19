شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج و وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الاثنين في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية اتي تبعنها عن برى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 675 مليار ين مقابل 248.6 مليار ين في آب/أغسطس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لفائض 989.8 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 475.8 مليار ين مقابل 350.6 مليار ين، أيضا دون التوقعات التي أشارت لفائض 850 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات لليابان تقلص التراجع إلى 4.9% مقابل 14.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 17.2% مقابل 20.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 21.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 2.7% مقابل 11.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.2% في الربع الثاني، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع النمو إلى 5.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%، وفي سياق أخر، أوضحت قراءة مؤشر معدلات البطالة للصين تراجعاً إلى 5.4% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع إلى 5.5%.

كما تابعنا من قبل أكبر دولة صناعية في أسيا وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت تقرير وكالة شينخوا الإخبارية الرسمية الصينية والتي تطرقت لكون بكين مررت قانون الرقابة على الصادرات والذي يقيد صادرات المواد الخاضعة للرقابة، مما يسمح للصين بالعمل ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح بكين، ونود الإشارة، لكون التقرير لم يحدد الدول التي تعد مستهدفة من ذلك القانون، إلا أنه من المرجح أن تكون الولايات المتحدة المستهدفة منه عقب قامها مؤخراً بفرض قيود على شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية والتي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الصينية.

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على الصعيد الأخر، وبالنظر إلى تطورات مفاوضات المشرعين الأمريكيين حيال اعتماد تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فقد تابعنا السبت التقرير التي تطرقت إلى استكمال رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بلوسي محادثاتها المطولة مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين لوضع اللمسات الأخيرة لحزمة التحفيز.

هذا وقد أفادت التقرير بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكية بلوسي نوهت لكون التوصل إلى صفقة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي وتمرير مشروع قانون حزمة التحفيز الثانية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي، لا تزال ممكنة، وذلك مع تحديدها لغداً الثلاثاء موعد نهائية لإحداث تقدم مع البيت الأبيض.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أعرب الخميس عن كونه سيخصص أكثر من 1.8$ مليار كتحفيز، ونود الإشارة، لكون الشد والجذب القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حجم حزمة التحفيز ولمن سيتم توجيهها مع رغبة الديمقراطيين في إقرار حزمة موسعة بنحو 2.2$ مليار وعزم إدارة ترامب على إقرار تحفز جزئية وبالأخص لقطاع الطياران الذي تضرر من الجائحة، يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 39.60 مليون ولقي 1,107,374 شخص مصرعهم في 235 دولة، الأمر الذي يجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث كافة السبل لوضع استراتيجية تبطأ تفشي الفيروس التاجي دون اللجوء إلى إقرار إغلاق واسع النطاق من جديد والذي أثقل بشكل موسع سابقاً على اقتصاديتها محلياً وتباعاً عالمياً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.37% ليربح 22.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,639.79، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.21% ليربح هو الأخر 283.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,694.43.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.30% ليخسر 14.27 نقطة ويصل إلى المستوى 4,777.41، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 11.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,325.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.69% ليربح 168.03 نقطة ويصل إلى المستوى 24,554.82، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.58% ليربح هو الاخر 13.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,355.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.39% ليخسر 47.91 نقطة ويصل إلى المستوى 12,385.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.01% ليربح 62.11 نقطة ويصل إلى المستوى 6,238.90.