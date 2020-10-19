شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7088 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7087، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7108، بينما حقق الأدنى له عند 0.7072، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7081.

هذا وتتطلع الأسبوع غداً الثلاثاء لحديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت حيال إجراءات السياسة النقدية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الاسترالي في ندوة المستديرة، وذلك قبل أن نشهد أيضا غداً كشف المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 2.7% مقابل 11.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.2% في الربع الثاني، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع النمو إلى 5.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%، وفي سياق أخر، أوضحت قراءة مؤشر معدلات البطالة للصين تراجعاً إلى 5.4% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع إلى 5.5%.

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كما تابعنا من قبل أكبر دولة صناعية في أسيا وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت تقرير وكالة شينخوا الإخبارية الرسمية الصينية والتي تطرقت لكون بكين مررت قانون الرقابة على الصادرات والذي يقيد صادرات المواد الخاضعة للرقابة، مما يسمح للصين بالعمل ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح بكين، ونود الإشارة، لكون التقرير لم يحدد الدول التي تعد مستهدفة من ذلك القانون، إلا أنه من المرجح أن تكون الولايات المتحدة المستهدفة منه عقب قامها مؤخراً بفرض قيود على شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية والتي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الصينية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حول المدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 83 خلال هذا الشهر.

وصولاً إلي حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الافتراضي لجمعية المصرفيين الأمريكيين، وذلك قبل حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حول التعافي الاقتصادي من الركود الذي خلفته جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع الشهر المقبل وبالأخص حيال إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 39.60 مليون ولقي 1,107,374 شخص مصرعهم في 235 دولة.