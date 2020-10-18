شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تعلن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع أرامكو السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية".

وقالت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن توسيع نطاق المشروع سيتم من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وأفادت سابك، بأنه قد تم الأخذ في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

وبحسب البيان، يعتزم الطرفان إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة أرامكو لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي أرامكو في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

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وأكدت سابك التزامها مع أرامكو بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، مما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاقٍ أوسعٍ.

وكانت الشركة قد أعلنت، في نوفمبر 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير مجمع صناعي مع شركة (أرامكو السعودية) لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.

وحققت سابك صافي خسارة بلغ 2.22 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.03 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 3.3 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.