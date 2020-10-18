شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ توزيع 1.4 ريال للسهم في 27 أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، اعتماد تاريخ توزيع أرباح الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 114.8 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 14% من قيمة السهم الإسمية، وبواقع 1.4 ريال للسهم.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع حسب تاريخ الاستحقاق المعتمد المعلن عنه سابقاً في 12 مارس 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 143.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 117.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه مما أدى الى انخفاض المبيعات بنسبة -79.2% إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 18.1 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

وتراجعت المبيعات إلى 113.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 544.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 128.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 220.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.