شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يهبط بأرباح "ينساب" 7.8% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 7.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 195.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 212.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 201 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 205.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الانتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 1.44 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات 1.42 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 344.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 149.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 706.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.