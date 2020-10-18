شراكة بين «مسك» و«الصناعات العسكرية» لإطلاق برامج ابتكار وريادة أعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتعزيز التعاون المشترك في بناء الكفاءات الوطنية وتمكين الموارد البشرية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، عبر التعاون المشترك لتوفير أحدث المعارف والمهارات في هذا القطاع النوعي والواعد.

وتتضمن الاتفاقية عقد شراكة استراتيجية بين «مسك الخيرية» وهيئة «الصناعات العسكرية»، لإطلاق ودعم عدد من برامج المؤسسة في مجالات التدريب والابتكار وريادة الأعمال والقيادة، جنبا إلى جنب مع تقديم خدمات التدريب للجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

ومثّل «مسك الخيرية» الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، فيما مثّل الهيئة نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز.

وستطلق «مسك الخيرية» بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية برنامج «قادة 2030» الذي سيرعى مجموعة من الملتحقين بالبرنامج بواسطة «أكاديمية مسك»، كما ستعمل «مسك الخيرية» على توفير فرص التدريب على رأس العمل للطلبة والطالبات السعوديين حديثي التخرج من مختلف الجامعات، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مختلف الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

وستقدم مؤسسة «مسك الخيرية» بالتعاون مع الهيئة برامج «أكاديمية مسك» في إطار خطط التدريب والتطوير السنوي للعاملين في القطاع، والعمل على تطوير برامج تدريب متخصصة بناء على الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات في القطاع.