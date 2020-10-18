شكرا لقرائتكم خبر «نيوم» تباشر أعمالها بمقرها الرئيس في موقع المشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة «نيوم» رسميا أمس أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة، بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم في خطوة ستعزز من سير العمل، تزامنا مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عدة ومختلفة ضمنه.

واستكملت الشركة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرها الجديد في نيوم، وسيكون لها في الوقت نفسه مكتب في العاصمة الرياض لتسيير أعمال الشركة، والتواصل مع عدد من شركاء المشروع هناك من جهات حكومية وشركات خاصة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع المستثمرين الذين يشكلون ركيزة أساسية للمشروع.

ويعمل أكثر من 450 موظفا من المقر الجديد للشركة الذي يبعد مسافة 35 كلم عن مطار خليج نيوم وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الحالي ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصا لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر «لقد كانت الرياض محطة مهمة في رحلتنا منذ التأسيس، إلا أننا كنا دائما نتطلع إلى اليوم الذي سننتقل فيه مع جميع الموظفين إلى نيوم، إذ إن بناء مشروع بهذه الضخامة يتطلب توفر كل الجهود والطاقات البشرية على الأرض، وبوجود الجميع هنا، ستتضاعف هذه الجهود لبناء أرض المستقبل في نيوم التي نعمل أن تكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل».

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في يناير 2019 ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نيوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب 30 ألف عامل.

كما وقع عدد من المشروعات الضخمة مثل عقد الشراكة مع «إير بروداكتس» و»أكوا باور» بقيمة 18 مليار ريال لبناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم في نيوم.