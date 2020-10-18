شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين عملية الكترونية عبر منصة الصندوق العقاري خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 3 ملايين عملية الكترونية للمستفيدين خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 2020، وذلك عبر منصاته الالكترونية ودون الحاجة لزيارة الفروع.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن الإنجاز الالكتروني لأكثر من 3 ملايين عملية يعكس مدى اهتمام الصندوق العقاري بأتمتة خدماته كافة الكترونيا، وخدمة المستفيدين عن بعد على مدار 24 ساعة، توفيرا للجهد والوقت وعدم زيارة الفروع والاستعانة بموظفيها إلا للضرورة وبحجز مسبق.

وأشار إلى أن جاهزية ومتانة البنية التقنية للصندوق وتكاملية الخدمات مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، أسهمت في تسريع وتيرة الإنجاز اليومي لإنهاء إجراءات المستفيدين من التمويل العقاري المدعوم وتملك السكن الملائم بكل يسر وسهولة، لافتا النظر إلى أن تنفيذ 3 ملايين عملية الكترونية خلال الأشهر التسعة الماضية يؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الالكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري.

وأفاد العصيمي بأن البوابة الالكترونية التي تتيح 30 خدمة الكترونية للمستفيدين أنهت أكثر من 1.2 مليون عملية الكترونية، كما نفذ مركز الاتصال الموحد 199088 أكثر من 1.9 مليون مكالمة صادرة وواردة، بينما حسابات الصندوق على منصة تويتر redfksa وخدمة المستفيدين redfksacc تعاملت مع أكثر من 120 ألف عملية الكترونية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة 91%.

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وبين العصيمي أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات «القرض المدعوم» الكترونيا خلال الفترة الماضية في تزايد، مما يدل على وعي المواطن بقيمة الوقت والدقة في تنفيذ الخدمات، إضافة إلى وعيه بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الخدمات الالكترونية المنفذة شملت الاستعلام عن القرض العقاري المدعوم، إصدار الفواتير الدورية، طلبات تفعيل وإلغاء الحسم، تحديث البيانات الشخصية، خدمة المستشار العقاري، الاستفسار عن آلية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص والبيع على الخارطة، ومن الخدمات: طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، مبينا أن مسارات العمل والإنجاز اليومي في تنفيذ الخدمات الالكترونية في طلب متزايد لتميزها بالدقة في التنفيذ والسرعة، وحرصا من الصندوق على إنجاز متطلبات وإجراءات «القرض المدعوم» وأتمتة الخدمات كافة، تسهيلا على الأسر السعودية وحصولها على المسكن الملائم لرفع نسب التملك إلى 70%، وفق مستهدفات برنامج إسكان، أحد برامج رؤية 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية احتل المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الالكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، وجاء ضمن أفضل 15 جهة حكومية تقدم خدماتها الكترونيا للمواطنين، حسب تقرير أعلنه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» في نهاية 2019، ويقدم الصندوق خدماته الكترونيا بكفاءة وجودة عالية، من خلال البوابة الالكترونية وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية، والتي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.