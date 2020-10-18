شكرا لقرائتكم خبر السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس 2020 بمقدار 5.4 مليارات دولار وصولا إلى 130 مليار دولار بنسبة زيادة 4.3% مقارنة مع يوليو والبالغة 124.6 مليار دولار، إلا أنها ما زالت أقل من نظيرتها في أغسطس 2019 بمقدار 53.8 مليار دولار، حيث كانت في حدود 183.8 مليارا.

وعلى الصعيد العالمي شهد إجمالي حيازة سندات الخزانة من قبل مختلف دول العالم تراجعا في أغسطس الماضي بمقدار 13.8 مليار دولار وذلك إلى 7.083 تريليونات دولار من نحو 7.097 تريليونات دولار في يوليو .

وحلت السعودية في المركز الـ16 عالميا للشهر الثالث على التوالي بين أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، وجاءت في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الكويت في المركز الـ26 عالميا باستثمارات 46.4 مليار دولار .

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة خلال أغسطس إلى 92.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 71% من الإجمالي، و37.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نسبة 29%.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية تصدرت اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بـ 1.278 تريليون دولار، تليها الصين بـ 1.068 تريليون دولار ، ثم المملكة المتحدة بـ419.9 مليار دولار وإيرلندا بـ335.3 مليار دولار، ولوكسمبرج بـ268.8 مليار دولار.

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حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

2019

أغسطس183.8 + 3.0

سبتمبر181.5 2.3 -

أكتوبر178.9 2.6 -

نوفمبر179.7+ 0.8

ديسمبر179.8+ 0.1

2020

يناير182.9+ 3.1

فبراير184.4+ 1.6

مارس159.1 25.3 -

أبريل125.3 33.8 -

مايو123.5 1.8 -

يونيو124.9+ 1.4

يوليو124.6 0.3-

أغسطس130.0+ 5.4

كبار حائزي السندات الأمريكية بنهاية أغسطس 2020