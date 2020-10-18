شكرا لقرائتكم خبر السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى الصعيد العالمي شهد إجمالي حيازة سندات الخزانة من قبل مختلف دول العالم تراجعا في أغسطس الماضي بمقدار 13.8 مليار دولار وذلك إلى 7.083 تريليونات دولار من نحو 7.097 تريليونات دولار في يوليو .وحلت السعودية في المركز الـ16 عالميا للشهر الثالث على التوالي بين أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، وجاءت في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الكويت في المركز الـ26 عالميا باستثمارات 46.4 مليار دولار .
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة خلال أغسطس إلى 92.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 71% من الإجمالي، و37.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نسبة 29%.
ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية تصدرت اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بـ 1.278 تريليون دولار، تليها الصين بـ 1.068 تريليون دولار ، ثم المملكة المتحدة بـ419.9 مليار دولار وإيرلندا بـ335.3 مليار دولار، ولوكسمبرج بـ268.8 مليار دولار.
حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
2019
- أغسطس183.8 + 3.0
- سبتمبر181.5 2.3 -
- أكتوبر178.9 2.6 -
- نوفمبر179.7+ 0.8
- ديسمبر179.8+ 0.1
2020
- يناير182.9+ 3.1
- فبراير184.4+ 1.6
- مارس159.1 25.3 -
- أبريل125.3 33.8 -
- مايو123.5 1.8 -
- يونيو124.9+ 1.4
- يوليو124.6 0.3-
- أغسطس130.0+ 5.4
كبار حائزي السندات الأمريكية بنهاية أغسطس 2020
- اليابان 1278.4
- الصين 1068.0
- المملكة المتحدة 419.9
- إيرلندا 335.3
- لوكسمبورغ 268.8
- البرازيل 265.0
- سويسرا 253.1
- هونج كونج 250.9
- جزر الكايمان 228.9
- بلجيكا 215.0
- تايوان 212.0
- الهند 196.5
- سنغافورة 160.3
- فرنسا 133.6
- كندا 131.0
- السعودية 130.0
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.