شكرا لقرائتكم خبر الجدعان يؤكد في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين أهمية العمل الجماعي للتغلب على الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عقد افتراضيا، أهمية مواصلة العمل الجماعي للتغلب على هذه الجائحة.

وشدد خلال كلمته على أهمية معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الدول الأشد فقرا، معبرا عن تطلعه إلى استمرار دعم الصندوق للدول الفقيرة لتجاوز آثار جائحة كوفيد-19.

ورحب الجدعان بجدول الأعمال، مشيدا بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي الوثيق لاستعادة النمو العالمي القوي والمستدام، وبالجهود التي يقدمها الصندوق خلال رئاسة المملكة الحالية لمجموعة العشرين، في ظل جائحة كورونا

كما شارك الجدعان في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، الذي ناقش استجابة مجموعة البنك الدولي لتداعيات فيروس كوفيد-19، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا.

وأثنى الجدعان في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على جهود مجموعة البنك الدولي لاستجابتها السريعة لحشد الموارد الممكنة لدعم الدول ماليا وفنيا لمجابهة آثار الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مرحبا بمساهمة البنك الإضافية أخيرا ضمن الجهود الدولية لتوفير اللقاحات للدول النامية.

Advertisements

وأشار إلى الحاجة الملحة في المرحلة القادمة على تركيز الجهود والأعمال نحو إعادة البناء ودعم الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وحثهم على المزيد من الدعم لدول المنطقة التي تمر بوضع حرج.

وفي سياق العمل الجماعي والجهود الدولية، أكد الجدعان على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق تنسيق الجهود في حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية لمواجهة أزمة كوفيد-19 كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي بهدف الخروج من الأزمة.

ونوه إلى اتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في 14 أكتوبر 2020م، بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين لضمان التعافي السريع والوصول إلى نمو شامل وقوي ومستدام ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع الصحية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بمبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الديون لـلدول الأشد فقرا حتى نهاية عام 2020م التي وفرت ما يصل إلى 14 مليار دولار من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة، أشار الجدعان إلى اتفاق دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة على تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية ابتداء من 1 يناير 2020م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة وتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، مع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 لمعرفة ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر أخرى.