شكرا لقرائتكم خبر تمديد تقديم طلب ترخيص خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن تمديد فترة التقديم يأتي استجابة لرغبة الجهات المهتمة بتمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص هو العاشر من ديسمبر 2020.
وذكرت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعما لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتة إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز المنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
وأتاحت الهيئة الخيار للأطراف الراغبة في التقدم على الرخصة من الاختيار بين وجود شريك أجنبي من عدمه للتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وذلك لغرض تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين الشركات الوطنية الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات، ودعت الهيئة الأطراف المهتمة بالاطلاع على آخر وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تقديم طلب ترخيص خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.