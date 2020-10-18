شكرا لقرائتكم خبر تمديد تقديم طلب ترخيص خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة وإصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، حتى ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن تمديد فترة التقديم يأتي استجابة لرغبة الجهات المهتمة بتمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص هو العاشر من ديسمبر 2020.

وذكرت الهيئة أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعما لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتة إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز المنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأتاحت الهيئة الخيار للأطراف الراغبة في التقدم على الرخصة من الاختيار بين وجود شريك أجنبي من عدمه للتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وذلك لغرض تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين الشركات الوطنية الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات، ودعت الهيئة الأطراف المهتمة بالاطلاع على آخر وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.