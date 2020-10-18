شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 18-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها، فيما سجل عيار 18 ما قيمته 708.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 945.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها والأوقية سجلت 1906 دولار. كما تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 18-10-2020 أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار والجنيه الاسترلينى والريال السعودى، وتباينت اسعار باقي العملات، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو الأوروبى: وبلغ 18.30 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.73 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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