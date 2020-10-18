شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 10مشروعات للصرف الصحى لخدمة سكان محافظة جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طور سيناء، بتكلفة 182 مليون جنيه، بنظام برك الأكسدة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور.
وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، لخدمة 110 آلاف نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ مشروعين للصرف الصحى، لخدمة 45 ألف نسمة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 100 ألف نسمة نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات أخرى لمياه الشرب لخدمة 55 ألف نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: تنفيذ 10مشروعات للصرف الصحى لخدمة سكان محافظة جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.