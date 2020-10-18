شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020.. ويسجل 18.30جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 18-10-2020 أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.30 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.28 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.28 جنيه للشراء. 18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.30 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.30 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.48 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.30 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.30 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.26 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.26 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع.

Advertisements سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.27 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.27 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.29 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.29 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولى. يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أن العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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