شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان دار مناسبات بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء دار مناسبات، بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء. Advertisements وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من مبنى دار المناسبات على مساحة 325 م2، ويضم (مجلسا بمساحة 240م2 - استراحة سكنية بمساحة 40 م2 - دورة مياه ومخزن ومطبخ بمساحة 45 م2)، بجانب لاند سكيب على مساحة 1300م2 ويضم (2 برجولة من الخشب العزيزي على مساحة 224م2 - مدخل من جرانيت أحمر فرسان - بردورات - انترلوك - نخيل بلدي - نخيل برتشارديا - صبار - أعمدة ديكورية).

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