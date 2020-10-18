شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد الغرف العربية" ينظم المنتدى الاقتصادى العربي البرازيلى من 19-22 أكتوبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبرعاية كريمة من جامعة الدول العربية، المنتدي الاقتصادي العربي – البرازيلي، تحت شعار "المستقبل الآن"، خلال الفترة من 19 – 22 أكتوبر 2020، وذلك بصورة إفتراضية عبر الانترنت، وحضور مكثف يتجاوز 3100 من الدول العربية والبرازيل .

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تنظيم المنتدي يأتي إنطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن البعد الاقتصادي والتجاري دوراً كبيراً في رسم معالم العلاقات بين الأمم، وبأهمية مد جسور التعاون وتعزيز الصداقة والحوار الاستراتيجي بين البرازيل والبلدان العربية، وبضرورة تعميق تلك الروابط من خلال إقامة شراكة دائمة تستمد جذورها من القيم المشتركة ومن الاعتراف بالترابط القائم بينها، إستنادا إلي الإحترام المتبادل.

وأضاف حنفي، أن جلسات المنتدي ستركز على جوانب التبادل العربي البرازيلي الثري، وتاتي هذه الجلسات ضمن أربعة محاور تشمل المواضيع التالية : (المستقبل الأن: الأفاق المتاحة أمام البرازيل والدول العربية في السيناريو العالمي الجديد ، النظام العالمي الجديد وحقبة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية، الأمن الغذائي: الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرازيل والعالم العربي، الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG) وطرق تطبيقها فى الوضع الراهن ) .

وأوضح أمين عام إتحاد الغرف العربية، أنه تم توجيه الدعوة للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لكل من : صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومعالي رئيس وزراء المملكة المغربية سعد الدين العثماني، ومعالي وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح.

Advertisements

وتابع حنفي، أنه توجيه الدعوة لـ معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية والمتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، ومعالي وزير الاقتصاد البرازيلي السيد بأولو غيديس، وسعادة رئيس إتحاد الغرف العربية السيد محمد ثاني مرشد الرميثي، إضافة لمشاركة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد روبنز حنون، موضحا أنه تم تأكيد مشاركة السيد جابر بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونائب الرئيس إلي جانب كل من وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ووزير الزراعة البرازيلية.

وتابع حنفي، أنه من المتوقع أن يحظى المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي بحضور ممثلين من الجهات الحكومية البرازيلية والعربية، بما في ذلك عدد من المؤسسات العاملة ضمن القطاعات الرئيسية والتي تشمل الأعمال الزراعية والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة والابتكار والخدمات اللوجستية ومنتجات وخدمات الحلال.

وقال حنفي أن المنتدى سيتخلل مجموعة من الحلقات النقاشية، تغطي موضوعات لها علاقة بالأعمال والتطورات العالمية التي تخلق تأثيرات اقتصادية، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والتغيرات الديموغرافية والسلوكية، حيث ستسلط الحلقات النقاشية الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة.

وأشار حنفي إلي أن الصادرات من البرازيل بلغت إلى 22 دولة مسجلة ضمن جامعة الدول العربية حوالي 12.20 مليار دولار أمريكي في عام 2019 بزيادة تصل إلى 6.3% عن العام السابق، مما سمح للعالم العربي أن ينتقل من خامس إلى ثالث أهم شريك تجاري خارجي للبرازيل، مباشرة بعد الصين والولايات المتحدة.