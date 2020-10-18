شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 18-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.20 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 229.20 ريال بما يعادل 61.12$ سعر الذهب عيار 24بنحو 229.20 ريال بما يعادل 61.12$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 210.10 ريال بما يعادل 56.02$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 210.10 ريال بما يعادل 56.02$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 200.56 ريال بما يعادل 53.48 $

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 171.90 ريال بما يعادل 45.84 $ سعر الذهب عيار 14 بنحو 133.70 ريال بما يعادل 35.65 $ سعر الذهب عيار 14 بنحو 133.70 ريال بما يعادل 35.65 $ سعر الذهب عيار 21 بنحو 200.56 ريال بما يعادل 53.48 $

Advertisements سعر الذهب عيار 12 بنحو 114.60 ريال بما يعادل 30.56 $ سعر الذهب عيار 12 بنحو 114.60 ريال بما يعادل 30.56 $

سعر أوقية الذهببنحو 7,128 ريال بما يعادل 1,901 $ سعر أوقية الذهببنحو 7,128 ريال بما يعادل 1,901 $

سعر جنيه الذهب بنحو 1,604 ريال بما يعادل 427.82 $ سعر جنيه الذهب بنحو 1,604 ريال بما يعادل 427.82 $

سعر كيلو الذهببنحو 229,202 ريال بما يعادل 61,116 $ سعر كيلو الذهببنحو 229,202 ريال بما يعادل 61,116 $

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