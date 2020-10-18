شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وارتفاع 120 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8560.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 14628.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 415.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.21%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%.

وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.75%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.29%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 8.59%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 448.4 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، والتي سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 29 أكتوبر.

فيما أعلنت شركة (سابك)، عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة (أرامكو السعودية) من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم، آخذين في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.