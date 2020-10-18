شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة يعمل فى 40 مشروعا خدميا وتنمويا بالمحافظة بتكلفة 1.656 مليار جنيه فودة يُثنى على جهود وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى مستهل زيارة وزير الإسكان ومرافقيه للمحافظة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تنفذ من خلال أجهزتها المختلفة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء، مشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.

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وقال وزير الإسكان: يعمل الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، فى 40 مشروعا خدميا وتنمويا مختلفا، بتكلفة 1.656 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من هذه المشروعات، وجار تنفيذ باقى المشروعات.

وعبر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بزيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، لمتابعة المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بالمحافظة فى مختلف المجالات لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء.

وأثنى اللواء خالد فودة، على جهود وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء.