الاقتصاد

وزير الاقتصاد السورى يؤكد حاجة سوريا لاستيراد ما يصل لـ200 ألف طن قمحا كل شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري اليوم الأحد، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهريا.

ونسبت صحيفة الوطن إلى الوزير محمد سامر الخليل قوله إن الواردات أصبحت ضرورية بسبب "ميليشيات" تمنع المزارعين من بيع القمح إلى الدولة.

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وكان قد قال متعاملون أوروبيون، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء 50 ألف طن من علف الصويا و50 ألف طن من الذرة.

وأضافوا أن المناقصة التي طرحتها المؤسسة تغلق في 26 أكتوبر.

 

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