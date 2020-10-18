شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشيح لمجالس إدارات 15شعبة جديدة باتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامه بداية من الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر حتى نهاية عمل يوم 19 نوفمبر المقبل ولمدة شهر، وذلك نظرا لانتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات تلك الشعب والتى تشمل الشعب العامة للحاصلات الزراعية ولمنتجى الإذاعة والتليفزيون والصيدليات وللأسمدة ولمستخلصي الجمارك وللمصوغات والمجوهرات وللسيارت وللصرافة ولإلحاق العمالة ولتجارة الورق وللأوراق المالية وللدهانات والمشغولات وللأجهزة والأدوات المنزلية وللفرانشايز وللنقل واللوجستيات.

كما وجه الاتحاد الدعوه لاعضاء الانشطه المذكورة الى الاشتراك فى عضويه تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس إدارتها على أن يتم تقديم طلبات الاشتراك بمقر الاتحاد (4 ميدان الفلكى – باب اللوق – القاهره - الدور السادس) وسداد قيمة الاشتراكات للشعبة النوعيه المطلوب الالتحاق بعضويتها علما بأن اخر موعد لتلقى طلبات العضوية والترشيح لعضويه مجالس ادارات الشعب بنهايه يوم عمل الخميس 19نوفمبر المقبل.

وكانت الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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وتم إجراء الانتخابات على مجلس إدارة الشعبة من خلال صندوق الاقتراع السري، بينما تم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء الدكتور شريف الجبلي رئيسًا، وإسماعيل عبد العزيز نائب أول، وحسام علوان نائب ثانٍ ومجدي الوليلي سكرتيرًا عامًا واحمد زكي سكرتيرًا عامًا مساعدًا.

وطالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة الجديد بإعداد خطة عامة تفصيلية تتضمن الـ4 سنوات القادمة لخدمة هذا القطاع ودعم الصادرات المصرية.

وقال الدكتور شريف الجبلي خلال أول اجتماع للشعبة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها أن العمل سيكون من خلال فريق متكامل وسيتم تشكيل مجموعة لجان تتخصص كل لجنة في ملف معين يستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.