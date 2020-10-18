شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسهم تهبط ببورصة البحرين بأولى جلسات الأسبوع على رأسها "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 481.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة ناس بنسبة 0.52%، 9.26%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.72% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 المقرر عقده يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر إلى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 1.15 ظهراً.

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وفي سياق آخر أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن شراء الشركة 6094 سهم (أسهم خزينة) من خلال بورصة البحرين، ليرتفع بذلك مجموع أسهم الخزينة من 536.7 ألف سهم إلى 542.8 ألف سهم، منوهة إلى أن تمتلك 0.380% من الأسهم الصادرة.

وفي السياق ذاته أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تداول المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح ليصل إجمالي مساهمته 544 مليون سهم تعادل 5.64%.