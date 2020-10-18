شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى الدين الأردنى 11% فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11 بالمئة إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019. أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار. يعادل الدين العام الأردني 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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