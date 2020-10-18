184ألف برميل يوميا ارتفاع بإنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى بأغسطس 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخرى خلال شهر أغسطس 2020 بمقدار 184 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 7.702 مليون برميل يوميا ويتوقع ارتفاع بشكل طفيف 7.707مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر2020 قبل أن ينخفض إلي7.640 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2020. وأشار التقرير، إلي انخفاض عدد الحفارات العاملة بنحو 3 حفارات خلال شهر أغسطس 2029 مسجلا222حفارة أدنى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بتلك السجلات. Advertisements وكان التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية في الأسواق العالمية، قد كشف عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالي 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير، انخفاض المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر أغسطس 2020 بحوالى 11مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3214 مليـون برميـل. كمـا انخفض المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 11 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1855 مليون برميل.

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