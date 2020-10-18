شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات.. و"كيما" تتحول للخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 11199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 13074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4277 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 2871 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1022 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن فوز شركة بيكتل الأمريكية بالعطاء الفني والمالي لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، بغرض زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى (مشروع الخط السابع)، مضيفة أنه جاري التحضير للمراحل الأولية للبدء في المشروع.

فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مساحة 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة، لازال قيد الدراسة من قبل المجموعة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت 315 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 341 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.2%، وتحولت الشركة للخسارة وحققت خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل صافي أرباح 32.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

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فيما أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالى الإيرادات 5.6 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 1.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 826.6 مليون جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 38.8%.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العربية للصناعات الهندسية 10.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا 132 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1000 سهم، 1318 سهم، 305.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، سبيد ميديكال، 132 ألف سهم، 8382 سهم، 409 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالى، واشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 322.4 ألف سهم.

فيما أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، عن بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات عدد 10.5 مليون سهم بالشركة بسعر 1.059 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 33.31% إلى 27.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العامة للصوامع والتخزين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، رواد السياحة-رواد، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.