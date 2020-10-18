شكرا لقرائتكم خبر عن 70 شركة ومؤسسة تجارية بريطانية تحذر من مخاطر بريكست بدون اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن أكثر من 70 من الشركات البريطانية التي تمثل أكثر من 7 ملايين عامل قد قامت بمحاولة أخيرة لإقناع السياسيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق تجارى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسات من مختلف الأعمال في مجال السيارات والطائرات والمزارع والمواد الكيماوية والدوائية والتكنولوجيا والخدمات المالية، قد توحدت من أجل حث كلا الطرفين على التوصل إلى حل وسط حول شئون التجارة.

وعبر رؤساء هذه الشركات بالقلق من الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة بوريس جونسون لإنهاء المحادثات مع مفاوضى الاتحاد الأوربي يوم الجمعة، ويخشون من أن ما يرونه كحاجة واضحة لاتفاق لحماية الوظائف والاستثمار سيتم التضحية به من أجل دوافع سياسية.

وقال هذه المؤسسات في بيان لها إن تأمين اتفاق سريع مهم بشكل هائل من أجل الوظائف والمعيشة. وأضافوا أنه من خلال المرونة والإصرار يمكن التوصل إلى اتفاق، والشركات تدعو القادة من كلا الطرفين لإيجاد طريق للمرور.

Advertisements

وحذر المسئولون التنفيذيون من أن كثير من الشركات ليست مستعدة للاضطراب والروتين ونفقات الاضطرار إلى التجارة مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

وتقول فايناشيال تايمز إن الشركات الصغيرة على وجه التحديد تكافح للاستعداد لنتائج خروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، في الوقت الذى تسعى فيه للنجاة من الانكماش الاقتصادى الناجم عن كوفيد 19.

وأظهر استطلاع للرأى أجراه معد الإدارة الأسبوع الماضى أن ما يقرب من ربع الشركات قد لا تكون جاهزة لنهاية الفترة الانتقالية، وقال نصفهم إنهم لم يكونوا مستعدين تماما.