جهاز الإحصاء: 4 تريليون و603.4 مليار جنيه إجمالى الودائع فى مايو الماضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الودائع المصرية ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و603.4 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و911.9 مليار جنيه في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 691.5 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الودائع الحكومية بلغت قيمتها نحو 738.1 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 591.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 146.2 مليار جنيه، أما بالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد ارتفعت أيضا لتسجل نحو 3 تريليون و865.3 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و320 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 545.3 مليار جنيه.
وأضافت البيانات، أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 3 تريليون و840.9 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و76.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 764.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.8%، بينما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية نحو 762.5 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 835.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 72.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.7%.
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