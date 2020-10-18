شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار الفواكه.. وسعر العنب يبدأ من 4جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأحد 18-10-2020 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الفاكهة تشهد استقرار في السوق المحلى حيث سجل الكنتالوب من 4 إلي 5 جنيهات، والبرتقال 7 إلي 8 جنيها، والجوافة من 3 إلي 5 جنيهات والمانجو من 10 إلي 20 جنيها.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهات، والموز مستورد 15 إلي 20 جنيها، والتفاح الأحمر من 18 إلي 20 جنيها، والتفاح الأخضر من 12 إلي 16 جنيها، والفروالة من 9 إلي 12 جنيها، والبلح الأصفر برحي من 12 إلي 17 جنيها، والبلح الأحمر بلدي من 4 إلي 7 جنيهات، والعنب بأنواعه من 4 إلي 10 جنيهات، والتين من 6 إلي 9 جنيها، والكاكا من 7 إلي 11 جنيها.

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كانت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، واصلت من خلال لجان مرورية لتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بمزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الغمر.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف أعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.