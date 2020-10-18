شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو "الدواجن" يبدأ من 25 جنيها للمستهلك بالسوق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن بالأسواق تشهد اليوم الأحد 18-10-2020 استقرارا وذلك لزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن الأسعار تشهد استقرارا منذ بداية الشهر الجاري حيث تراوحت 21-22 في المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى بين 25-27 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

والجدير بالذكر أن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه بناء على تكليفات مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة تعمل الوزارة تعمل على قدم وساق لمتابعة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وهوالقانون 70 لسنة 2009.

وأضاف "سليمان"، أن تطبيق القانون يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات، مشير إلى أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، لافتا إلى أن الحالة الصحية والسليمة استهلاك الدواجن الذي تم ذبحه في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات، مضيفا أن وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزءا من هذه المياه.