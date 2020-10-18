شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة عمل التمور تجتمع برئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث زيادة التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت مجموعة عمل التمور المٌشكلة من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لمناقشة التعاون المشترك مع الهيئة بهدف تنمية الصادرات الغذائية المصرية من التمور وإحكام الرقابة الرشيدة على صادرات التمور بما يضمن مستوى أعلى للجودة، وتوفير الدعم الفنى لمصنعى التمور بهدف تسجيلهم فى القائمة البيضاء للهيئة.

وأكد منصور على أن الهدف واحد وقطاع التمور ومصنعاتها فى غاية الاهمية بالنسبة للإقتصاد المصرى بما تملكه مصر من مقومات إنتاجية كبرى تستحق أن تأخذ موقع دولى متقدم فى الصادرات، وضرورة الاستفادة من التوجه العالمى للأغذية الصحية التى على رأسها التمور بما لديها من عناصر غذائية غنية.

كما ناقش إنشاء مقرات للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إستجابة فورية لطلب ممثلى مجموعة العمل على أن يكون أول مقر بالواحات البحرية، كما أبدى ترحيبة بإنضام الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مجموعة العمل وترشيح ممثلين من خبراء الهيئة فى مجالات ما بعد الحصاد، التصنيع والانتاج، التداول وذلك للمساعدة فى إعداد القواعد الفنية للتمور.

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يذكر أن، مجموعة العمل تضم فى تشكيلها مجموعة متنوعة من كبار منتجى ومصدرى التمور المصرية ومصنعاتها بالاضافة إلى الرئيس التنفيذى للمجلس الاعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، على ان يتم الاستعانة بكافة الجهات المحلية والدولية التى تعمل فى مجال التمور المصرية للتنسيق معها خلال الفترة القادمة بهدف توحيد الجهود المبذولة فى هذا الملف الحيوى بما يهدف زيادة الصادرات.

وتجدر الاشارة إلى أن صادرات التمور المصرية خلال النصف الأول من 2020 قد بلغت 26 مليون دولار أمريكى محققة نسبة نمو قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبكمية بلغت 28 ألف طن.