شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-10-2020 استقرارا في سوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وسجلت أسعار الطماطم 3 الي 5 جنيهات، وأسعار الخيار من 5 إلي 7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلي 3 جنيهات، والبطاطا من 1.5 إلي 2، والباذنجان رومي من 1.5 إلي 2، والباذنجان عروس ابيض من 3 إلي 4، والباذنجان عروس أسود من 2.5 إلي 3 جنيهات، والكوسة من 3 إلي 6 جنيهات.

واستقر سعر البصل الأحمر عند 5 إلي 5.5 جنيها، والبصل ابيض من 4 إلي 5 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلي 7 جنيهات، والبسلة من 18 من 20 جنيها، والبامية من 15 إلي 17 جنيها، سعر الفلفل ألوان من 17 إلي 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر من 3 إلي 5، الفلفل الحامي الأخضر من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والمشروم الكرتونة من 160 جنيها إلي 170 جنيها، واالجنزبيل الأخضر الكرتونة من 170 إلي 180جنيها، والثوم البلدي من 17 إلي 20 جنيها، و الثوم الصيني الكرتونه بـ230 جنيها، والليمون البلدي من 6 إلي 7 جنيهات، والليمون الإيطالي من 5 إلي 6 جنيهات، وسعر الملوخيه ليتراوح من 1.5 إلي2 جنيه، والسبانخ من 7 الي 10 جنيهات، والقلقاس من 3 إلي 3.5 جنيه، والكرنب أحمر القفص بـ 70 جنيها، والكرنب أبيض سلطة القفص بـ 150جنيها، والقرنبيط بـ 5 نيهات، والبروكلي بـ 10جنيهات.