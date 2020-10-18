شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 34.56 نقطة ليصل إلى مستوى 8588.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 14.04 نقطة ليصل إلى مستوى 14628.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.6 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.99%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاعي السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، 0.03%، على التوالي.

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وقفز 153 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.84%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 8.66%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 7.56%، فيما تراجع 33 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 2.11%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 1.96%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 1.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 312.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، بأنه تم تعميدها اليوم الأربعاء، من قبل الشركة السعودية للكهرباء لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2019، تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.